50+ и лишний вес: какие продукты помогут сохранить фигуру

После 50 лет вес начинает расти чаще из-за замедления обмена веществ. Правильное питание после 50 помогает сохранить фигуру: в среднем при низкой активности может потребоваться около 1600 калорий в день, — пишет «Пятый канал».
После 50 лет организму нужно меньше энергии, чем раньше. Если калорийность остается прежней, лишняя энергия может откладываться. Особенно это заметно у женщин в период менопаузы из-за изменений гормонального фона.
Основой рациона после 50 должны стать продукты с клетчаткой, белком и полезными жирами. В день можно ориентироваться на 400−500 граммов овощей и бобовых, один крупный фрукт, около 300 граммов готовых круп. Из белковых продуктов рекомендуют мясо, птицу, рыбу и яйца: около 65 граммов мяса, 80 граммов птицы, 100 граммов рыбы и примерно два яйца в сутки.
Важно не просто урезать калории, а сделать это грамотно, не в ущерб питательной ценности рациона, — говорится в рекомендациях по питанию. Белок помогает сохранять мышечную массу, а клетчатка поддерживает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара.
Чтобы не набирать вес после 50 лет, стоит следить за размером порций, пить достаточно воды и не исключать полезные жиры. В рацион можно включать овощи, бобовые, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты, орехи, семена и рыбу. Ограничить лучше сладкие напитки, выпечку, колбасы, снеки, соленые продукты и готовые соусы.
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