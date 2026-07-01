50+ и лишний вес: какие продукты помогут сохранить фигуру

Основой рациона после 50 должны стать продукты с клетчаткой, белком и полезными жирами. В день можно ориентироваться на 400−500 граммов овощей и бобовых, один крупный фрукт, около 300 граммов готовых круп. Из белковых продуктов рекомендуют мясо, птицу, рыбу и яйца: около 65 граммов мяса, 80 граммов птицы, 100 граммов рыбы и примерно два яйца в сутки.