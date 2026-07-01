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«Талибан» нанес авиаудары по территории Пакистана

Руководство движения «Талибан» объявило о нанесении серии ударов по территории Пакистана. Об этом сообщает агентство EFE.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Руководство движения «Талибан» объявило о нанесении серии ударов по территории Пакистана. Об этом сообщает агентство EFE.

В заявлении талибов говорится, что авиация министерства национальной обороны Афганистана атаковала «совместный центр “Исламского государства”* и элементов подрывной деятельности (…) в провинции Белуджистан».

В ответ в Исламабаде заявили, что «нейтрализовали» четыре дрона, запущенных с афганской стороны. Пакистанские военные предупредили: если приграничные провокации не прекратятся, последует «мощный ответ, который будет им дорого стоить».

В конце июня градус напряженности между двумя соседними государствами резко пошел вверх. Пакистан нанес удары по приграничным районам Афганистана. Жертвами этих атак стали как минимум 36 мирных жителей. Талибы сообщают, что на востоке страны ранения получили более 160 человек.

В Исламабаде объяснили свои действия возмездием. Там заявили, что это ответ на «террористические атаки». По данным пакистанской стороны, в результате этих нападений в Карачи погибли трое сотрудников сил безопасности.

Москва призвала Афганистан и Пакистан прекратить противостояние и сесть за стол переговоров.

* запрещенная в РФ террористическая организация.

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