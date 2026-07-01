«Талибан» нанес авиаудары по территории Пакистана

В заявлении талибов говорится, что авиация министерства национальной обороны Афганистана атаковала «совместный центр “Исламского государства”* и элементов подрывной деятельности (…) в провинции Белуджистан».
В ответ в Исламабаде заявили, что «нейтрализовали» четыре дрона, запущенных с афганской стороны. Пакистанские военные предупредили: если приграничные провокации не прекратятся, последует «мощный ответ, который будет им дорого стоить».
В Исламабаде объяснили свои действия возмездием. Там заявили, что это ответ на «террористические атаки». По данным пакистанской стороны, в результате этих нападений в Карачи погибли трое сотрудников сил безопасности.
* запрещенная в РФ террористическая организация.