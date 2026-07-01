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Бывшему губернатору Курской области отказали в смягчении приговора за взятки

Курский областной суд оставил без изменений приговор бывшего губернатора Алексея Смирнова, который получил 14 лет колонии строгого режима за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это следует из картотеки дел.

Источник: Коммерсантъ

Курский областной суд оставил без изменений приговор бывшего губернатора Алексея Смирнова, который получил 14 лет колонии строгого режима за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это следует из картотеки дел.

Апелляционная жалоба Смирнова рассматривалась с начала июня. В объединенной пресс-службе не комментировали «Ъ-Черноземье» ход ее рассмотрения, отмечая, что вся информация о деле доступна на сайте облсуда.

Приговор господину Смирнову вынесли в начале апреля. За два эпизода получения взяток на сумму почти 21 млн руб. он был приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу 400 млн руб. Алексея Смирнова также лишили звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ. Прокуратура в прениях настаивала на 15 годах колонии и штрафе 500 млн руб.

В суде было установлено, что в 2022 году на тот момент первый замгубернатора Курской области Алексей Смирнов с другим вице-губернатором Алексеем Дедовым получили 21 млн руб. от предпринимателей, занимавшихся ремонтом соцобъектов и строительством оборонительных укреплений на границе с Украиной. Оба чиновника признали вину, рассказав, что взятки передавались бывшему главе региона Роману Старовойту, который после отставки с поста министра транспорта РФ в прошлом году покончил с собой.

Алексею Дедову назначили 17 лет колонии. Его апелляционную жалобу на приговор также оставили без удовлетворения.

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