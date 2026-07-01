Бывшему губернатору Курской области отказали в смягчении приговора за взятки

В суде было установлено, что в 2022 году на тот момент первый замгубернатора Курской области Алексей Смирнов с другим вице-губернатором Алексеем Дедовым получили 21 млн руб. от предпринимателей, занимавшихся ремонтом соцобъектов и строительством оборонительных укреплений на границе с Украиной. Оба чиновника признали вину, рассказав, что взятки передавались бывшему главе региона Роману Старовойту, который после отставки с поста министра транспорта РФ в прошлом году покончил с собой.