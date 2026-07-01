Почти миллион задолжала по алиментам четверым детям мать в Воронежской области

Лишенная родительских прав сельчанка с 2021 года по решению суда обязана перечислять половину своего дохода в пользу сыновей и дочерей. Все эти годы о детях заботится опекун. Поначалу должница добросовестно работала на сельхозпредприятии, и выплаты исправно взыскивались из зарплаты. Однако после рождения пятого ребенка ситуация изменилась: женщина уволилась и сменила место жительства, забыв уведомить об этом судебную службу. В результате образовалась колоссальная задолженность в размере 970 тысяч рублей.