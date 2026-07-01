Фонтан, беговые дорожки, зеленые зоны: «Казахмыс» меняет городской парк Жезказгана

Этот проект является частью масштабной программы социальных инвестиций «Казахмыса» в области Улытау. Компания активно реализует проекты, направленные на развитие общественных пространств, социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни жителей региона. В 2026 году «Казахмыс» направит свыше 30 млрд тенге на социальные и инфраструктурные проекты в области.