Фонтан, беговые дорожки, зеленые зоны: «Казахмыс» меняет городской парк Жезказгана

На территории площадью 6,4 гектара создается современное общественное пространство для отдыха жителей, семейных прогулок, занятий спортом и проведения городских мероприятий. Общая стоимость проекта превышает 4,9 млрд тенге.
Концепция реконструкции разработана с учетом существующей планировки парка, современных стандартов благоустройства и предложений жителей города. Проект предусматривает создание прогулочных и велосипедных маршрутов, беговых дорожек, современного фонтана, детских игровых площадок, зон отдыха с теневыми навесами, арт-объектов и малых архитектурных форм.
Особое внимание уделено озеленению. Более 3 гектаров зеленых зон будут благоустроены с высадкой деревьев и кустарников, адаптированных к климатическим условиям Жезказгана. Современная система автоматического полива обеспечит уход за насаждениями.
Архитектурная концепция проекта отражает особенности Жезказгана. В оформлении парка будут использованы образы, связанные с историей освоения меднорудного региона и космическим наследием края. Элементы благоустройства включают в себя мотивы, связанные с добычей меди, планетами, космическими траекториями и исследованием космоса.
В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, ведется подготовка оснований под основные элементы благоустройства. Планируется завершить реконструкцию и открыть обновленный парк для жителей до конца октября 2026 года.
Этот проект является частью масштабной программы социальных инвестиций «Казахмыса» в области Улытау. Компания активно реализует проекты, направленные на развитие общественных пространств, социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни жителей региона. В 2026 году «Казахмыс» направит свыше 30 млрд тенге на социальные и инфраструктурные проекты в области.