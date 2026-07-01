В Перми состоялся фестиваль инженерной мысли «МолотФест»

Фестиваль инженерной мысли «МолотФест» прошел 28 июня в Перми в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Пермского края.
Программа включала выставки, лекции, встречи с интересными людьми, мастер-классы и интерактивные площадки. Там были организованы VR-прогулка по экспозиции Егошихинского медеплавильного завода и научно-популярный лекторий в Музее пермской артиллерии. Исследователи, историки и специалисты музейного дела Перми представили доклады о горнозаводской цивилизации Мотовилихи, истории строительства Камской ГЭС, цифровом ландшафте пермской промышленности в 1970-е годы и сувенирах советской Перми.
Также состоялось театрализованное ретро-дефиле «Один день из жизни советского заводчанина» и выступления пермских рок-групп. Кроме того, была организована интеллектуальная игра «Мозгобойня», фотозоны от «Музея советского быта», квест «Наследие заводских мастеров» и различные мастер-классы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.