СК сделал заявление после упавшего чайника с кипятком на девочку в Бобруйске

Инцидент случился утром 29 июня 2026 года в одной из квартир Бобруйска. Отец находился на кухне вместе с годовалой дочерью и включил электрический чайник. Когда мужчина отошел к раковине, ребенок потянул за свисающий край кухонного полотенца, на котором стоял нагревательный прибор. Чайник перевернулся, девочка получила ожоги кипятком, ее сразу же доставили в больницу.