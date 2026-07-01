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СК сделал заявление после упавшего чайника с кипятком на девочку в Бобруйске

В Бобруйске годовалая девочка опрокинула на себя чайник с кипятком.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сделал заявление после упавшего чайника с кипятком на девочку в Бобруйске.

Инцидент случился утром 29 июня 2026 года в одной из квартир Бобруйска. Отец находился на кухне вместе с годовалой дочерью и включил электрический чайник. Когда мужчина отошел к раковине, ребенок потянул за свисающий край кухонного полотенца, на котором стоял нагревательный прибор. Чайник перевернулся, девочка получила ожоги кипятком, ее сразу же доставили в больницу.

В Бобруйске годовалая девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, стабильное, угрозы для жизни нет.

«Следователем установлено, что семья, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей, характеризуется положительно», — отметили в ведомстве.

А вот что случилось в Бресте, где девочка получила травмы и попала в больницу из-за телефона.

Ранее «Минсктранс» сказал, при какой температуре включают кондиционер в транспорте.

Кроме того, СК показал фото белоруса, обманувшего 26 человек при покупке автозапчастей.