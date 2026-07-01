Минздрав США представил крупнейшую в мире базу геномных данных людей

Агентство отметило, что цель программы заключается в раскрытии потенциала персонализированной медицины, предполагающей индивидуальный подход к пациентам в зависимости от их генетических особенностей. База данных включает в себя более 1,3 млрд генетических вариаций. Также данные сопровождаются 747 тыс. опросников, которые содержат информацию о текущих условиях жизни участников программы. Речь идет о данных жителей США из всех 50 штатов. Значительная часть базы данных — сведения о геноме пожилых американцев, граждан с инвалидностью, представителей этнических и расовых меньшинств, а также жителей сельских районов США.