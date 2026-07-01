На лето назначен дополнительный поезд Казань — Москва: график и остановки

Горьковская железная дорога вводит дополнительный поезд дальнего следования № 205/206 на маршруте Казань — Москва. Составы будут курсировать в пиковые летние даты с июля по сентябрь 2026 года. Это было сделано из-за повышенного спроса среди пассажиров.
От Казани поезд будет отходить 12, 21, 29 июля, 6, 14, 21, 28, 30 августа, а также 4 и 6 сентября. Время отправления — 0.10, прибытие в столицу — в 16.00 тех же суток. Обратно из Москвы поезд поедет на следующий день в 1.15 и будет в Казани в 14.20.
«В пути предусмотрены остановки в Зеленом Доле, Канаше, Сергаче, Арзамасе-2 и Муроме-1», — сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.