На лето назначен дополнительный поезд Казань — Москва: график и остановки

От Казани поезд будет отходить 12, 21, 29 июля, 6, 14, 21, 28, 30 августа, а также 4 и 6 сентября. Время отправления — 0.10, прибытие в столицу — в 16.00 тех же суток. Обратно из Москвы поезд поедет на следующий день в 1.15 и будет в Казани в 14.20.