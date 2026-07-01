Нижний в фильме «Жмурки»: где найти культовые локации легендарного фильма

Судьба Алексея Балабанова тесно связана с Нижним Новгородом: там, когда он еще назывался Горьким, будущий режиссер учился в педагогическом университете иностранных языков на переводчика, там же познакомился с Сергеем Сельяновым — будущим продюсером и сооснователем СТВ.
Уникальная городская фактура Нижнего Новгорода совпала с режиссерской оптикой и стала не просто декорацией, а соавтором фильма. Как сообщает Pravda-nn.ru, если пройти маршрутом, представленным в фильме «Жмурки», то все еще можно ощутить эхо той эпохи.
Стадион «Водник» (Алексеевская, 30А).
Философский разговор о вреде курения был снят именно на этом стадионе. Тогда он был в упадке, поэтому его обветшалый внешний вид органично лег в интонацию фильма. Сейчас «Водник» реставрируют.
«Морг» в банях (Ковалихинская, 39).
Первая перестрелка в фильме была снята не в настоящем морге, а в предбаннике, который застелили кафелем. «Трупов» сыграли актеры местного театра — лишь у них получилось не дергаться от звуков выстрелов.
Двор Доктора и газировка Дюжева (Большая Печерская, дома 21 и 61).
Сцена с «папочкой» снималась во дворе дома 21. Ориентиром служило граффити с героями фильма в образах Чипа и Дейла — позже рисунок закрасили. У дома 61 находился автомат с газировкой, из которого пил персонаж Дмитрия Дюжева. Автомат демонтирован, на его месте установлен аппарат экстренных служб, однако фасад здания сохранился.
Парковка у бывшего ресторана «Макдоналдс» (площадь Максима Горького, 2).
Место встречи Сергея с Кабаном. Здесь снят диалог с заказом «Колу, картошку и гамбургер», ставший интернет-мемом.
Церковь Ильи Пророка (Ильинская, 14).
Здесь велась перестрелка после выхода героев от адвоката. Контраст белоснежного храма и криминального действия придает сцене символичность. В настоящее время здание занимает медицинский центр.
Квартира Корона (Провиантская, 8).
В дореволюционном доме снимали сцену пытки Баклажана. Здание тогда пустовало, обшарпанные стены стали готовой декорацией. Позже дом отреставрировали.
Финальные проезды (Нижневолжская набережная, район Речного вокзала).
Здесь снимали сцены с пустынными панорамами и тревожным ритмом города. Сейчас набережная благоустроена и является популярным местом прогулок.