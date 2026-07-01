Нижний в фильме «Жмурки»: где найти культовые локации легендарного фильма

Сцена с «папочкой» снималась во дворе дома 21. Ориентиром служило граффити с героями фильма в образах Чипа и Дейла — позже рисунок закрасили. У дома 61 находился автомат с газировкой, из которого пил персонаж Дмитрия Дюжева. Автомат демонтирован, на его месте установлен аппарат экстренных служб, однако фасад здания сохранился.