В России совершили прорыв в фотонных технологиях

«Сжатый свет» — особое квантовое состояние света, в котором ученые искусственно «упорядочивают» фотоны, избавляя их от лишних квантовых шумов. Разработка ученых Росатома позволит производить на основе такого света компактные сенсоры с огромной чувствительностью для измерений, точность которых превосходит стандартный квантовый предел классического света. К примеру, станет возможным преодоление ограничения работы классических сенсоров с биологическими объектами, когда увеличение мощности светового луча при исследовании не будет приводить к разрушению ткани. Применение «сжатого света» безопасно выведет на новый уровень медицинскую диагностику и исследования живых организмов в целом. Также разработка открывает дорогу к созданию оптических (фотонных) квантовых компьютеров, использующих для вычислений сжатые состояния. На основе таких систем можно создавать универсальные квантовые компьютеры для практического применения в решении задач оптимизации, к примеру, для повышения эффективности логистики и производственных цепочек.