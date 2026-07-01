В России совершили прорыв в фотонных технологиях

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ученые Росатома первыми в России и одними из первых в мире создали компактный источник квантового «сжатого» состояния света на чипе. Этот прорыв в фотонных технологиях позволяет выйти на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений, сообщает пресс-служба компании «Росатом квантовые технологии».
«Ученые квантового проекта совершили прорыв в фотонных технологиях: первыми в России и одними из первых в мире они создали компактный источник квантового “сжатого” состояния света на чипе, который необходим для выхода на новый технологический уровень квантовой сенсорики и квантовых вычислений», — говорится в сообщении. Достижение открывает дорогу созданию сверхчувствительных сенсоров для медицины и практическому применению фотонных квантовых компьютеров в телекоммуникациях и логистике.
«Сжатый свет» — особое квантовое состояние света, в котором ученые искусственно «упорядочивают» фотоны, избавляя их от лишних квантовых шумов. Разработка ученых Росатома позволит производить на основе такого света компактные сенсоры с огромной чувствительностью для измерений, точность которых превосходит стандартный квантовый предел классического света. К примеру, станет возможным преодоление ограничения работы классических сенсоров с биологическими объектами, когда увеличение мощности светового луча при исследовании не будет приводить к разрушению ткани. Применение «сжатого света» безопасно выведет на новый уровень медицинскую диагностику и исследования живых организмов в целом. Также разработка открывает дорогу к созданию оптических (фотонных) квантовых компьютеров, использующих для вычислений сжатые состояния. На основе таких систем можно создавать универсальные квантовые компьютеры для практического применения в решении задач оптимизации, к примеру, для повышения эффективности логистики и производственных цепочек.
Работа реализована в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит госкорпорация «Росатом». «В мировой науке работа с “сжатым светом” является одним из наиболее перспективных направлений, важных для развития квантовых технологий. Это тренд, который оседлать пока удалось далеко не всем. Наши ученые заняли по этому направлению передовые позиции: мы находимся в первом эшелоне стран и компаний, которые добились реальных результатов. В ближайших планах — начать разработку квантовых вычислительных систем на основе “сжатого света” и применить наработки в создании детекторов, в т.ч. биологических», — прокомментировал разработку руководитель научной группы Дмитрий Чермошенцев, чьи слова приводит пресс-служба «Росатом квантовые технологии».