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Улицу назвали в честь Дениса Тена в Алматы

В Алматы появилась улица, названная в честь погибшего в 2018 году фигуриста Дениса Тена. Расположена она в Бостандыкском районе, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Согласно постановлению акимата, в Алматы присвоили имена известных людей, городов и исторических мест нескольким улицам города. Более 150 ранее безымянных улиц в Алатауском, Ауэзовском, Бостандыкском, Медеуском, Жетысуском, Наурызбайском и Турксибском районах получили новые названия.

Среди них улицы, названные в честь Дениса Тена, Амантая Байтанаева, Хо Ши Мина, Натальи Сац, Кайыма Мухамеджанова, Абдижамила Нурпеисова, Музафара Алимбаева, Смайыла Отегенова, Мауытхана Сыдыкова, Бекеша Мадалиева, Анатолия Храпатого и других выдающихся личностей. Например, улица имени Дениса Тена расположена в микрорайоне «Архат» Бостандыкского района.

Также появились новые улицы с названиями Шанкобыз, Аксарай, Жанаозен, Актау, Ушарал, Босжыра, Ерейментау и другие, которые придают городу особый колорит и историческую значимость.