Названы самые опасные дороги Свердловской области

Самыми аварийными дорогами Свердловской области сегодня остаются ЕКАД, трасса Екатеринбург — Тюмень, отдельные участки дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также несколько отрезков Серовского тракта и трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.
По его словам, ситуация на одной из самых проблемных федеральных магистралей — трассе Екатеринбург — Пермь — в последние годы заметно улучшилась. Это произошло после разделения встречных потоков движения.
«Раньше очень сложной была дорога Екатеринбург — Пермь. После разделения встречных потоков эта проблема практически ушла», — отметил Кузнецов.
Теперь одной из наиболее аварийных остается трасса Екатеринбург — Тюмень. Однако, по словам представителя Госавтоинспекции, после завершения масштабной реконструкции ситуация должна существенно улучшиться.
«По мере ввода участков в эксплуатацию проблема постепенно уходит. Планируется, что к 2027 году работы будут полностью завершены», — пояснил он.
Среди региональных дорог наиболее сложной остается трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган. Особое внимание инспекторы уделяют участкам на 40-м, 70-м и 80-м километрах, где фиксируется рост числа ДТП. Для снижения аварийности на этих отрезках уже введены дополнительные ограничения, усилено патрулирование и контроль за наиболее опасными нарушениями.
«Мы не даем водителям совершать опасные маневры — превышать скорость и выезжать на встречную полосу», — подчеркнул Кузнецов.
Еще одной проблемной магистралью остается трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Наиболее опасными считаются участки за Нижним Тагилом, примерно со 120-го по 150-й километр.
Кроме того, повышенная аварийность сохраняется на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Наиболее сложными являются участки в районе 23-го и 40-го и 50-го километров.
В Екатеринбурге опаснее всего считается отрезок северо-западного полукольца ЕКАД, где отсутствует разделение встречных потоков движения.
При этом, по словам Дмитрия Кузнецова, практика показывает, что оперативные меры позволяют быстро снизить число ДТП.
«Как только появляется камера фото- и видеофиксации или выставляется экипаж ДПС, аварийность сразу снижается. Это подтверждает наша аналитика», — отметил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области.
ЕАН рассказывал, что в 2025 году на дорогах Свердловской области в результате ДТП погиб 361 человек — это на 43 больше, чем год назад. О На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень число погибших достигло 26 человек, что в два раза превышает показатель 2024 года. Основными причинами смертельных аварий стали несоответствие скорости конкретным дорожным условиям — 144 погибших, выезд на встречную полосу — 115 погибших, а также нарушение очередности проезда — 24 погибших.
Общее количество ДТП в Свердловской области снизилось до 2,5 тыс. — на 185 случаев меньше, чем в 2024 году. Число пострадавших также сократилось и составило 3,1 тыс. человек.