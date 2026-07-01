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Названы самые опасные дороги Свердловской области

Стало известно, где на каких дорогах Свердловской области чаще всего происходят ДТП.

Источник: Администрация Екатеринбурга

Самыми аварийными дорогами Свердловской области сегодня остаются ЕКАД, трасса Екатеринбург — Тюмень, отдельные участки дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также несколько отрезков Серовского тракта и трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

По его словам, ситуация на одной из самых проблемных федеральных магистралей — трассе Екатеринбург — Пермь — в последние годы заметно улучшилась. Это произошло после разделения встречных потоков движения.

«Раньше очень сложной была дорога Екатеринбург — Пермь. После разделения встречных потоков эта проблема практически ушла», — отметил Кузнецов.

Теперь одной из наиболее аварийных остается трасса Екатеринбург — Тюмень. Однако, по словам представителя Госавтоинспекции, после завершения масштабной реконструкции ситуация должна существенно улучшиться.

«По мере ввода участков в эксплуатацию проблема постепенно уходит. Планируется, что к 2027 году работы будут полностью завершены», — пояснил он.

Среди региональных дорог наиболее сложной остается трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган. Особое внимание инспекторы уделяют участкам на 40-м, 70-м и 80-м километрах, где фиксируется рост числа ДТП. Для снижения аварийности на этих отрезках уже введены дополнительные ограничения, усилено патрулирование и контроль за наиболее опасными нарушениями.

«Мы не даем водителям совершать опасные маневры — превышать скорость и выезжать на встречную полосу», — подчеркнул Кузнецов.

Еще одной проблемной магистралью остается трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Наиболее опасными считаются участки за Нижним Тагилом, примерно со 120-го по 150-й километр.

Кроме того, повышенная аварийность сохраняется на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Наиболее сложными являются участки в районе 23-го и 40-го и 50-го километров.

В Екатеринбурге опаснее всего считается отрезок северо-западного полукольца ЕКАД, где отсутствует разделение встречных потоков движения.

При этом, по словам Дмитрия Кузнецова, практика показывает, что оперативные меры позволяют быстро снизить число ДТП.

«Как только появляется камера фото- и видеофиксации или выставляется экипаж ДПС, аварийность сразу снижается. Это подтверждает наша аналитика», — отметил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области.

ЕАН рассказывал, что в 2025 году на дорогах Свердловской области в результате ДТП погиб 361 человек — это на 43 больше, чем год назад. О На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень число погибших достигло 26 человек, что в два раза превышает показатель 2024 года. Основными причинами смертельных аварий стали несоответствие скорости конкретным дорожным условиям — 144 погибших, выезд на встречную полосу — 115 погибших, а также нарушение очередности проезда — 24 погибших.

Общее количество ДТП в Свердловской области снизилось до 2,5 тыс. — на 185 случаев меньше, чем в 2024 году. Число пострадавших также сократилось и составило 3,1 тыс. человек.