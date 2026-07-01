Названы самые опасные дороги Свердловской области

ЕАН рассказывал, что в 2025 году на дорогах Свердловской области в результате ДТП погиб 361 человек — это на 43 больше, чем год назад. О На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень число погибших достигло 26 человек, что в два раза превышает показатель 2024 года. Основными причинами смертельных аварий стали несоответствие скорости конкретным дорожным условиям — 144 погибших, выезд на встречную полосу — 115 погибших, а также нарушение очередности проезда — 24 погибших.