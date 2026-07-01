Под Зеленоградском утонул мужчина, пытавшийся спасти ребенка

Под Зеленоградском утонул 33-летний мужчина, пытавшийся накануне вечером спасти ребенка. Тело несчастного сегодня утром вынесло на берег в Сокольниках, сообщает 1 июля «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Известно, что вечером 30 июня мужчина кинулся в воду спасать тонущего ребенка. Тот выбрался на берег сам, а мужчину унесло отбойным течением далеко от берега.
Пропавшего в волнах искали сотрудники МЧС, но безрезультатно.
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