В Пензенской области сельский Сабантуй объединил 55 тысяч человек

Около 55 тыс. человек посетили XVI Всероссийский сельский Сабантуй, который прошел 27 июня в Пензенской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В торжественном театрализованном прологе приняли участие около 800 артистов из Пензенской области и Республики Татарстан. Праздничные гуляния в селе Малый Труев объединили колоритные подворья, выступления национальных коллективов, состязания по национальной борьбе корэш и конные скачки. По традиции в финале торжества состоялась передача эстафеты: в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй будет встречать Оренбуржье.
«Сегодня на Сабантуе в самом ярком свете представлена богатейшая татарская культура, а также культура, искусство, обычаи народов, традиционно живущих на Пензенской земле: русского, татарского, мордовского, чувашского. Всего в Пензенской области живут представители более ста национальностей. Пусть праздник плуга укрепит нашу дружбу и единство. Вместе мы, Россия, вместе мы навека», — подчеркнул губернатор региона Олег Мельниченко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.