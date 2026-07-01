Квадратный метр в пермских новостройках вырос в цене на 3,6%

«В настоящее время спрос на покупку квартир невысокий, и цены растут вяло. Тренд на замедление динамики говорит как о состоянии рынка недвижимости, так и об общем положении дел в экономике. Сейчас рост цен на новостройки обусловлен лишь сокращением предложения, которое за полгода сжалось на 28%, — объяснил генеральный директор федерального портала “Мир квартир” Павел Луценко.