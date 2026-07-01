Квадратный метр в пермских новостройках вырос в цене на 3,6%

За первые шесть месяцев 2026 года в Перми средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 164,8 тыс. руб. Это на 3,6% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом средняя цена на квартиру в новом доме выросла на 3,3% — до 8,38 млн руб. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».
В целом по России наиболее заметный рост цен в новостройках зафиксирован в Нижнем Тагиле (+13,9%), Грозном (+11,5%), Барнауле (+10,2%), Махачкале (+9%), Белгороде (+8,1%), Ставрополе (+8,1%), Симферополе (+8%), Брянске (+7,9%), Московской области (+7,9%) и Иваново (+6,7%). Снизилась цена квадратного метра в Сочи (-6,9%), Уфе (-5,8%), Кирове (-4,1%), Тольятти (-3,2%), Краснодаре (-2,8%).
«В настоящее время спрос на покупку квартир невысокий, и цены растут вяло. Тренд на замедление динамики говорит как о состоянии рынка недвижимости, так и об общем положении дел в экономике. Сейчас рост цен на новостройки обусловлен лишь сокращением предложения, которое за полгода сжалось на 28%, — объяснил генеральный директор федерального портала “Мир квартир” Павел Луценко.