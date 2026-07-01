Облстрой: реконструкция ЦУМа продолжается, но может смениться подрядчик

Напомним, реконструкция исторического здания стартовала два года назад — еще весной 2024 года. На эти работы из бюджета было выделено 2,5 млрд рублей. За год специалистами был проведен большой комплекс работ, в том числе по усилению конструкций 1−4 этажей. Параллельно восстанавливалась шахта грузового лифта, велся демонтаж лестничных маршей и парапета. В мае 2025-го подрядчик смонтировал на объекте новое витражное остекление.