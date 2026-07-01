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СК проверяет жалобы на опасный пандус для колясочника в Волгограде

В ситуацию вмешался глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

В Волгограде СК начал проверку после сообщений о нарушении прав инвалида-колясочника. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по ситуации с доступной средой в Волгоградской области.

В Волгоградском Следкоме заявили, что в социальных сетях появилась информация о проблемах с пандусом, который установлен с нарушениями. Сообщается, что конструкция мешала безопасному выходу маломобильных граждан на улицу и неоднократно приводила к падениям пенсионера.

Следственные органы СК России по Волгоградской области организовали проверку по признакам преступления по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову представить доклад о ситуации и мерах по восстановлению прав граждан.

«Несмотря на многократные обращения в компетентные органы, меры не приняты», — говорится в сообщении о публикации, ставшей поводом для проверки.

По итогам процессуальной проверки следователи дадут оценку обстоятельствам и примут решение в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла бойцу СВО вернуть право на жилье.