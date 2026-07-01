СК проверяет жалобы на опасный пандус для колясочника в Волгограде

В Волгоградском Следкоме заявили, что в социальных сетях появилась информация о проблемах с пандусом, который установлен с нарушениями. Сообщается, что конструкция мешала безопасному выходу маломобильных граждан на улицу и неоднократно приводила к падениям пенсионера.