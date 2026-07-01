СК проверяет жалобы на опасный пандус для колясочника в Волгограде

В Волгограде СК начал проверку после сообщений о нарушении прав инвалида-колясочника. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по ситуации с доступной средой в Волгоградской области.
В Волгоградском Следкоме заявили, что в социальных сетях появилась информация о проблемах с пандусом, который установлен с нарушениями. Сообщается, что конструкция мешала безопасному выходу маломобильных граждан на улицу и неоднократно приводила к падениям пенсионера.
Следственные органы СК России по Волгоградской области организовали проверку по признакам преступления по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову представить доклад о ситуации и мерах по восстановлению прав граждан.
«Несмотря на многократные обращения в компетентные органы, меры не приняты», — говорится в сообщении о публикации, ставшей поводом для проверки.
По итогам процессуальной проверки следователи дадут оценку обстоятельствам и примут решение в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что прокуратура помогла бойцу СВО вернуть право на жилье.