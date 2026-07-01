В Красноярском крае автоинспектор спас пенсионерку из горящего дома (видео)

В поселке Нижний Ингаш сотрудник Госавтоинспекции спас маломобильную женщину из горящего дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Пожар произошел 23 мая. Инспектор ДПС в тот день был не на службе и навещал родственников. Около 18:00 он вышел на улицу и увидел, что на соседней улице горит дом. Полицейский сразу поехал к месту пожара. Там из дома успели выбежать 53-летний мужчина и его 50-летняя жена. Они сообщили, что внутри осталась их 84-летняя лежачая родственница.
Автоинспектор забежал в горящий дом и, пробираясь через дым, нашел спальню, где находилась пенсионерка. Он вынес женщину к открытому окну и передал односельчанину. Пенсионерка была в сознании, ее удалось спасти. После этого полицейский помог предотвратить распространение огня. В гараже находились автомобили «Нива» и ЗИЛ, ключи от которых остались в доме. Вместе с местными жителями и пожарными автоинспектор вручную откатил машины подальше от пламени.
Затем он предупредил хозяйку соседнего дома, чтобы она забрала документы и вышла на улицу, так как огонь мог перекинуться на рядом стоящие постройки.
Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудника полиции.