В Красноярском крае автоинспектор спас пенсионерку из горящего дома (видео)

Пожар произошел 23 мая. Инспектор ДПС в тот день был не на службе и навещал родственников. Около 18:00 он вышел на улицу и увидел, что на соседней улице горит дом. Полицейский сразу поехал к месту пожара. Там из дома успели выбежать 53-летний мужчина и его 50-летняя жена. Они сообщили, что внутри осталась их 84-летняя лежачая родственница.