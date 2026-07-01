Движение транспорта закрыто на участке улицы Янки Купалы

Движение транспорта по участку улицы Янки Купалы в районе дома № 60А по улице Лескова в Нижнем Новгороде закрыто в среду, 1 июля, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Возобновят движение на данном участке после окончания работ.
Напомним, что движение по улице Рождественской временно ограничат в июле.