Движение транспорта закрыто на участке улицы Янки Купалы

Движение транспорта по участку улицы Янки Купалы в районе дома № 60А по улице Лескова в Нижнем Новгороде закрыто в среду, 1 июля, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).