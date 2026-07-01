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Курс на праздник! Полная программа Дня речника 2026 в Красноярске

О том, на какой новой локации пройдёт мероприятие и что организаторы приготовили для его больших и маленьких гостей, читайте в нашем материале.

Парад судов, концерт, развлекательные площадки для детей и взрослых. В краевой столице отпразднуют День речника 2026. О том, на какой новой локации пройдёт мероприятие и что ещё войдёт в его программу, читайте в нашем материале.

Когда и где пройдёт День речника 2026?

День речника 2026 пройдёт 3 июля на новой локации — в сквере «Энтузиастов» на правобережье Красноярска.

Набережная из нескольких ярусов станет своеобразным амфитеатром, с которого откроется вид на Енисей и проплывающие по нему суда.

Начало праздника запланировано на 12:30.

Полная программа Дня речника 2026.

В 12:30 на Енисее начнётся прохождение парадной колонны флота Енисейского пароходства. Гости события смогут увидеть танкер, буксир-толкач, морской буксировщик и другие суда.

В это же время в сквере «Энтузиастов» стартует работа интерактивно-развлекательных локаций.

Участники мероприятия увидят технику Красноярского речного порта, смогут сфотографироваться с ней и узнать, как она работает.

Самых маленьких гостей пригласят поучаствовать в создании мультфильма на речную тематику, посетить площадку, посвящённую логическим играм, локации с огромной раскраской, викторинами, опытами, активностями и подарками, а также сфотографироваться и получить распечатанные снимки. Развлекать ребят будут аниматоры.

Культурную часть программы откроет духовой оркестр.

На концерте в честь Дня речника 2026 выступят заслуженные вокалисты и творческие коллективы краевого центра, лауреаты международных и всероссийских фестивалей.

Напомним, ранее мы публиковали полную программу фестиваля «МИР Сибири» 2026 — ознакомиться с ней можно здесь.