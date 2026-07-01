Лавров назвал сохранение языков коренных народов приоритетом госполитики

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сохранение и поддержка языков коренных народов является одним из приоритетов российской государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сбережение, развитие и поддержка языков коренных народов — среди безусловных приоритетов государственной политики нашей многонациональной страны. На этом направлении уже достигнуты зримые результаты: большинство таких языков имеют письменность, интегрированы в систему образования и книгоиздания», — сказал министр в ходе приветствия организаторам и участникам III Международной конференции высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».
По словам Лаврова, Россия, разумеется, готова делиться таким уникальным опытом с зарубежными партнерами, в том числе на площадке ЮНЕСКО.
Министр указал на символичность того, что 8 сентября этого года, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, россиянам предстоит впервые отметить День языков народов Российской Федерации.