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Лавров назвал сохранение языков коренных народов приоритетом госполитики

Лавров: сохранение и развитие языков коренных народов — приоритет госполитики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сохранение и поддержка языков коренных народов является одним из приоритетов российской государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сбережение, развитие и поддержка языков коренных народов — среди безусловных приоритетов государственной политики нашей многонациональной страны. На этом направлении уже достигнуты зримые результаты: большинство таких языков имеют письменность, интегрированы в систему образования и книгоиздания», — сказал министр в ходе приветствия организаторам и участникам III Международной конференции высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».

По словам Лаврова, Россия, разумеется, готова делиться таким уникальным опытом с зарубежными партнерами, в том числе на площадке ЮНЕСКО.

Министр указал на символичность того, что 8 сентября этого года, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, россиянам предстоит впервые отметить День языков народов Российской Федерации.

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