Лавров назвал сохранение языков коренных народов приоритетом госполитики

«Сбережение, развитие и поддержка языков коренных народов — среди безусловных приоритетов государственной политики нашей многонациональной страны. На этом направлении уже достигнуты зримые результаты: большинство таких языков имеют письменность, интегрированы в систему образования и книгоиздания», — сказал министр в ходе приветствия организаторам и участникам III Международной конференции высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».