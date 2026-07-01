10-летней пермячке из многодетной семьи нужны деньги на реабилитацию

С самого раннего детства у Сони диагностирован синдром Фелан-Макдермид — редкую генетическую болезнь, которая встречается лишь у нескольких детей на миллион. На ранних этапах проявление заболевания можно корректировать, и дать ребёнку шанс на возвращение к обычной жизни. Поэтому реабилитация играет важную роль в лечении.