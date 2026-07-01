10-летней пермячке из многодетной семьи нужны деньги на реабилитацию

10-летней пермячке Соне, которая живёт в большой семье с мамой, папой и четырьмя братьями, нужны деньги на реабилитацию, сообщает благотворительный фонд «Берегиня».
С самого раннего детства у Сони диагностирован синдром Фелан-Макдермид — редкую генетическую болезнь, которая встречается лишь у нескольких детей на миллион. На ранних этапах проявление заболевания можно корректировать, и дать ребёнку шанс на возвращение к обычной жизни. Поэтому реабилитация играет важную роль в лечении.
Семья ежегодно проходит обследования, и по мере взросления девочки появляются новые сложности: патологии тазобедренных суставов, сколиоз и приведённые стопы. Чтобы избежать операции, девочке необходимо усиленно заниматься со специалистами по ЛФК и проходить специализированные курсы реабилитации. Однако занятий, доступных в Перми, недостаточно для полноценного прогресса.
Семья обратилась в «Берегиню» за помощью в оплате курса реабилитации в центре «Адели Пенза», а также проживания рядом с ним. Помочь Соне можно на сайте благотворительного фонда.
«К сожалению, оплатить выездную медицинскую реабилитацию и проживание у семьи нет возможности. В семье работает только папа, а мама полностью посвящает себя уходу за Соней», — уточнили в фонде.