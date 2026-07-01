В Красноярске спасатели ликвидировали нефтяное пятно на Енисее у Николаевского моста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Утром 1 июля в районе Николаевского моста на реке Енисей обнаружили масляное пятно. О загрязнении очевидцы сообщили по телефону 112.
На место оперативно прибыли сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда. После оценки обстановки они установили 100 метров боновых заграждений, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов по акватории.
После локализации загрязнения специалисты обработали около 215 квадратных метров поверхности реки биоразлагаемым сорбентом. Такой способ позволяет эффективно удалить нефтепродукты, не нанося вреда окружающей среде, сообщает КГКУ «Спасатель».
Сейчас устанавливаются причины происшествия. Правоохранительным органам предстоит определить источник загрязнения и лиц, причастных к его возникновению.
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