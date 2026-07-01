Жители трех улиц Воронежа останутся без холодной воды 2 июля

Специалисты предупредили, что после возобновления подачи ресурса вода может временно изменить цвет из-за контакта труб с кислородом, что приведет к образованию налета ржавчины на стенках магистралей. При этом они заверяют, что после промывки сетей вода не будет представлять никакой угрозы для здоровья, так как её химический и биологический состав останется в норме.