Стала известна причина обысков у владельца нижегородских заправок «Реал-Инвест»

В «Реал-Бор» настаивали, что под шпалы достаточно площадки из грунта, утрамбованного до состояния асфальта, а навес не нужен вовсе. Не согласно было предприятие и с выводами о превышении объемов отходов, считая, что при подсчете Росприроднадзор использовал нормативы для утрамбованных отходов, что нельзя применять к шпалам.