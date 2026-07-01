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Более 390 тонн шампиньонов экспортировали из Воронежской области

По состоянию на конец июня из Воронежской области отправили 111,3 тыс. т растительной продукции в 26 стран. Самыми крупными импортерами года стали Белоруссия и Китай. Преимущественно в Республику Беларусь поставляли грибы, пшеничную муку, яблоки, репчатый лук, сою, редис и огурцы. В Китай — свекловичный жом. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на конец июня из Воронежской области отправили 111,3 тыс. т растительной продукции в 26 стран. Самыми крупными импортерами года стали Белоруссия и Китай. Преимущественно в Республику Беларусь поставляли грибы, пшеничную муку, яблоки, репчатый лук, сою, редис и огурцы. В Китай — свекловичный жом. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Из Воронежской области, по данным ведомства, экспортировали 13 тыс. т сои, 3,7 тыс. т репчатого лука, 143 т кабачков, более 390 т шампиньонов, 398 т белокочанной капусты, 6 тыс. т кукурузы и 2,4 тыс. т пивоваренного ячменя.

«Лидирующие позиции в экспорте занимают продукты переработки сахарной свеклы и подсолнечника», — отметили в Россельхознадзоре.

В начале июня делегация Воронежской области встретилась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с иранскими партнерами. Регион выразил готовность к укреплению и расширению экономических, торговых, научных и гуманитарных контактов. «Ъ-Черноземье» писал, что на ПМЭФ были определены перспективные направления экспорта и импорта. В частности, в Иране востребована продукция воронежского АПК — зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, сахар и халяльная мясная продукция.

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