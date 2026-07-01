Более 390 тонн шампиньонов экспортировали из Воронежской области

В начале июня делегация Воронежской области встретилась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с иранскими партнерами. Регион выразил готовность к укреплению и расширению экономических, торговых, научных и гуманитарных контактов. «Ъ-Черноземье» писал, что на ПМЭФ были определены перспективные направления экспорта и импорта. В частности, в Иране востребована продукция воронежского АПК — зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, сахар и халяльная мясная продукция.