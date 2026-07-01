Столичная ГАИ назвала улицы, где ограничат движение в День Независимости

Так, следует учитывать, что припарковать автомобиль или проехать по проспекту Независимости на участке от улицы Янки Купалы до улицы Ленина, а также по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до проспекта Независимости, с 23 часов вечера будет временно нельзя.