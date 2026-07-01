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Столичная ГАИ назвала улицы, где ограничат движение в День Независимости

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Госавтоинспекция Минска усилит режим несения службы во время празднования Дня Независимости, сообщил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Источник: Sputnik.by

Во время проведения праздничных мероприятий инспекторы ГАИ будут осуществлять контроль за дорожным движением, чтобы обеспечить безопасность его участников.

Кроме того, в столице будут введены ограничения на движение всех видов транспорта. Они будут действовать с 18:00 3 июля до 01:00 4 июля.

По словам Бабича, движение всех видов транспорта будет ограничено на проспекте Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева.

Ограничения коснутся не только автомобилистов и мотоциклистов. Также на указанных участках нельзя будет передвигаться на велосипедах и средствах персональной мобильности (СПМ).

Бабич порекомендовал им добираться до мест празднования, воспользовавшись общественным транспортом. Но следует учесть, что на остановочном пункте «Дворец спорта», прилегающем к месту проведения мероприятий, общественный транспорт останавливаться не будет, посадка и высадка пассажиров здесь в обозначенный промежуток времени будет исключена, предупредил начальник ГАИ Минска.

Кроме того, в ГАИ допустили, что с 23:00 3 июля во время запуска праздничных фейерверков могут ввести ограничения на остановку, стоянку, а также на движение транспорта на участках дорог, которые прилегаю к месту расположения пусковых установок.

Так, следует учитывать, что припарковать автомобиль или проехать по проспекту Независимости на участке от улицы Янки Купалы до улицы Ленина, а также по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до проспекта Независимости, с 23 часов вечера будет временно нельзя.