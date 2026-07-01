Столичная ГАИ назвала улицы, где ограничат движение в День Независимости

Во время проведения праздничных мероприятий инспекторы ГАИ будут осуществлять контроль за дорожным движением, чтобы обеспечить безопасность его участников.
Кроме того, в столице будут введены ограничения на движение всех видов транспорта. Они будут действовать с 18:00 3 июля до 01:00 4 июля.
По словам Бабича, движение всех видов транспорта будет ограничено на проспекте Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Тимирязева.
Ограничения коснутся не только автомобилистов и мотоциклистов. Также на указанных участках нельзя будет передвигаться на велосипедах и средствах персональной мобильности (СПМ).
Бабич порекомендовал им добираться до мест празднования, воспользовавшись общественным транспортом. Но следует учесть, что на остановочном пункте «Дворец спорта», прилегающем к месту проведения мероприятий, общественный транспорт останавливаться не будет, посадка и высадка пассажиров здесь в обозначенный промежуток времени будет исключена, предупредил начальник ГАИ Минска.
Кроме того, в ГАИ допустили, что с 23:00 3 июля во время запуска праздничных фейерверков могут ввести ограничения на остановку, стоянку, а также на движение транспорта на участках дорог, которые прилегаю к месту расположения пусковых установок.
Так, следует учитывать, что припарковать автомобиль или проехать по проспекту Независимости на участке от улицы Янки Купалы до улицы Ленина, а также по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до проспекта Независимости, с 23 часов вечера будет временно нельзя.