Понижение давления холодного водоснабжения возможно в домах Приокского района в период с 6 по 13 июля

Жителям рекомендуется иметь запас холодной воды для бытовых нужд на время понижения давления. Вместе с тем, для обеспечения жителей необходимым ресурсом в период проведения работ будут дежурить автоцистерны с питьевой водой, которые передвигаются по адресам в соответствии с обращениями абонентов. Заявки на организацию альтернативного водоснабжения принимаются по телефону: 277 22 22.