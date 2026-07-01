Понижение давления холодного водоснабжения возможно в домах Приокского района в период с 6 по 13 июля

В связи с переустройством водовода большого диаметра в рамках реализации второй очереди строительства дублера проспекта Гагарина, в период с 6 по 13 июля включительно возможно понижение давления в системе холодного водоснабжения в домах по улицам:
ул. Академика Сахарова, 97/2, 99/1, 101, 105, 105/1, 105/2, 109, 109/1, 109/2, 111, 111/2, 113, 113/1, 113/2, 115, 115/1, 115/2, 117, 117/1, 117/2, 119, 119/1, 119/2; ул. Академика Чазова, 2, 3; Анкудиновское шоссе, 11Б; ул. Первоцветная, 1, 3, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8 (детский сад № 130, корпус 2), 8/1 (детский сад № 130, корпус 1), 8/2; ул. Полевая (д. Ближнеконстантиново), 10;
— ул. Русская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 (Анкудиновская средняя школа, учебный корпус № 1), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Анкудиновская средняя школа, учебный корпус № 2);
ул. Цветочная, 1, 2, 4 (детский сад № 451), 5, 5А, 6 (школа № 131), 7, 7/1, 7/2, 10, 11, 11А (школа № 131, корпус 2), 12/1, 12/2, 12/3, 13, 13/1, 13/2;
ул. Черкесская, 4 (детский сад № 45), 7, 14, 15, 17, 19.
Жителям рекомендуется иметь запас холодной воды для бытовых нужд на время понижения давления. Вместе с тем, для обеспечения жителей необходимым ресурсом в период проведения работ будут дежурить автоцистерны с питьевой водой, которые передвигаются по адресам в соответствии с обращениями абонентов. Заявки на организацию альтернативного водоснабжения принимаются по телефону: 277 22 22.
О проведении работ в установленном порядке проинформированы администрация района, домоуправляющие организации и ЕДДС Нижнего Новгорода.