Юрист сказал, как в Беларуси взыскать ущерб после залития квартиры

Если у пострадавшей стороны нет денег на ремонт, а у виновной нет желания его оплатить, иск направляется в суд. Тогда уплату госпошлины, оплату адвоката и другие дополнительные расходы включают в сумму компенсации. В случаях, когда ответчик не может выполнить требования иска, удовлетворенного судом, то к процессу подключаются судебные исполнители.