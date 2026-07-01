Юрист сказал, как в Беларуси взыскать ущерб после залития квартиры

Стало известно, как белорусам взыскать с виновника ущерб, нанесенный при залитии квартиры, пишет агентство «Минск-Новости».
Как рассказали в юридическом отделе ЖЭУ № 3 Первомайского района, в большинстве случаев разбирательство между потерпевшей и виновной стороной о суммах и сроках компенсации после затопления требует времени. Для досудебного разрешения виновному лицу направляется заказное письмо с просьбой возместить причиненный ущерб с установлением разумных сроков. К такому письму прилагаются копии акта обследования и дефектного акта, сметы, документов, которые подтверждают размер причиненного ущерба имуществу (заключения экспертизы), номер банковского счета, на который будет произведена оплата.
— Собственник подтопленной квартиры сам оплачивает составление сметы на ремонтно-строительные работы согласно дефектному акту и проведение экспертизы поврежденного имущества. Эти средства войдут в компенсацию, — уточнил начальник юротдела Алексей Скалдин.
Если у пострадавшей стороны нет денег на ремонт, а у виновной нет желания его оплатить, иск направляется в суд. Тогда уплату госпошлины, оплату адвоката и другие дополнительные расходы включают в сумму компенсации. В случаях, когда ответчик не может выполнить требования иска, удовлетворенного судом, то к процессу подключаются судебные исполнители.
Когда же квартира застрахована, то пострадавшему нужно только обратиться в ЖЭУ для оформления акта обследования и дефектного акта. Остальным занимается страховая организация. При наличии страховки и выполнении условий договора потерпевший по своему желанию, может получить деньги либо до начала ремонта, либо по его завершению. Взыскивать их с виновной стороны будет страховая компания.
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