Фальсифицированный сыр выявил Россельхознадзор у нижегородского производителя

По итогам проверки 25 июня 2026 года декларация о соответствии производителя была признана недействительной. Сведения об этом внесены в реестр деклараций Федеральной службы по аккредитации. Кроме того, предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства.