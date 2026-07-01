5 объектов возведут на территории «Юного ястреба»

Совещание по дальнейшему развитию инфраструктуры «Юного ястреба» прошло на площадке центра 1 июля. Всего на его территории планируется возвести пять ключевых объектов. Один из них — взлетно-посадочная полоса для малой авиации, ее строительство уже стартовало.
Побывало 45 тысяч.
Центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» — ключевой проект региона в сфере молодежной политики. Его основная инфраструктура уже сформирована и активно задействована. Здесь проводятся тематические смены, реализуются воспитательно-образовательные и спортивные программ, организуют мероприятий регионального, федерального и международного масштаба.
В центре под Волгоградом и расположенном на его территории оборонно-спортивном лагере «Авангард» побывали уже около 45 тысяч человек — это и местная молодежь, и представители практически всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
1 июля на базе «Юного ястреба» прошло совещание, на котором обсудили дальнейшее развитие его инфраструктуры. Глава волгоградского региона Андрей Бочаров назвал пять объектов, которые планируется создать на территории центра в 2026 году.
От «Гонки дронов» до взлетно-посадочной полосы.
Один из новых объектов — подземный комплекс управления. Он позволит подросткам получить опыт, навыки и знания современного ведения и управления боем. Также на территории «Юного ястреба» появится современный центр «Гонка дронов» — он будет оснащен трассами для обучения, тренировок и соревнований по управлению квадрокоптерами.
В планах — создание крытого тира, в котором разместят три стрелковых галереи и места для тренировок с различными видами оружия. Предусмотрен и интерактивный образовательный объект на базе электропоезда под рабочим названием «Эшелон 34. Сила России».
Возведение взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием для самолетов малой уже стартовало.
«Все проекты планируем завершить до конца текущего года. Уверен, они станут опорными в реализации целого ряда ключевых задач развития региона», — подчеркнул губернатор.