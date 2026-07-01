В Мордовии более 1000 школьников и студентов посетили фестиваль профессий

Фестиваль профессий состоялся в Республике Мордовии в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном центре занятости населения.
Свыше 1000 школьников и студентов познакомились с профессиями, которые востребованы и останутся актуальными в будущем. 11 профессиональных образовательных учреждений представили более 20 познавательных мастер-классов: «Сварка оптического волокна», «Компьютерный дизайн в рекламе», «ИТ-технологии», «Сияй! Летний бьюти-урок», «Строительный арт», «Гипсовая сказка» и многое другое.
Кроме того, для школьников в поселке Ромоданово и селе Ичалки состоялись профтуры на промышленные предприятия по производству сахара, сыра и масла. Там они познакомились с производственными площадками и условиями работы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.