Контрольных станет меньше: что изменится для школьников с 1 сентября

Как сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, объём контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь не должен превышать 10% от общего учебного времени. Из школьной программы убрали дублирующие и лишние проверки, чтобы снизить нагрузку на учеников.
Ещё одно важное нововведение касается подготовки к государственной итоговой аттестации. Программу обучения синхронизировали с ОГЭ и ЕГЭ, поэтому на экзаменах будут проверять только тот материал, который школьники действительно изучают на уроках.
Кроме того, в 2026/2027 учебном году в школах появится новый предмет — арабский язык. Его будут вводить в рамках расширения возможностей изучения иностранных языков.
Также Минпросвещения готовит новый образовательный стандарт для старших классов. Он начнёт действовать с 1 сентября 2027 года.
Ранее в крупнейших вузах Челябинской области рассказали о бюджетных местах и нюансах приёма-2026.