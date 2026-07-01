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Контрольных станет меньше: что изменится для школьников с 1 сентября

С нового учебного года российских школьников ждут сразу несколько изменений. В школах сократят количество контрольных и проверочных работ, учебную программу приведут в соответствие с экзаменами, а также начнут вводить новые предметы и образовательные стандарты.

Источник: Pchela.News

Как сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, объём контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь не должен превышать 10% от общего учебного времени. Из школьной программы убрали дублирующие и лишние проверки, чтобы снизить нагрузку на учеников.

Ещё одно важное нововведение касается подготовки к государственной итоговой аттестации. Программу обучения синхронизировали с ОГЭ и ЕГЭ, поэтому на экзаменах будут проверять только тот материал, который школьники действительно изучают на уроках.

Кроме того, в 2026/2027 учебном году в школах появится новый предмет — арабский язык. Его будут вводить в рамках расширения возможностей изучения иностранных языков.

Также Минпросвещения готовит новый образовательный стандарт для старших классов. Он начнёт действовать с 1 сентября 2027 года.

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