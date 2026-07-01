Понижение давления холодной воды ожидают в Нижнем Новгороде с 6 по 13 июля

В связи с работами по переустройству водовода крупного диаметра — они ведутся в рамках второй очереди строительства дублёра проспекта Гагарина — в период с 6 по 13 июля включительно возможно снижение давления в системе холодного водоснабжения. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Под временное изменение параметров подачи воды попадают жилые дома, расположенные на следующих улицах:
ул. Академика Сахарова (дома 97/2, 99/1, 101, 105, 105/1, 105/2, 109, 109/1, 109/2, 111, 111/2, 113, 113/1, 113/2, 115, 115/1, 115/2, 117, 117/1, 117/2, 119, 119/1, 119/2)4.
ул. Академика Чазова (дома 2, 3);
Анкудиновское шоссе (дом 11Б);
ул. Первоцветная (дома 1, 3, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8 — детский сад № 130, корпус 2; 8/1 — детский сад № 130, корпус 1; 8/2);
ул. Полевая (д. Ближнеконстантиново, дом 10);
ул. Русская (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 — Анкудиновская средняя школа, учебный корпус № 1; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 — Анкудиновская средняя школа, учебный корпус № 2);
ул. Цветочная (дома 1, 2, 4 — детский сад № 451; 5, 5А, 6 — школа № 131; 7, 7/1, 7/2, 10, 11, 11А — школа № 131, корпус 2; 12/1, 12/2, 12/3, 13, 13/1, 13/2);
ул. Черкесская (дома 4 — детский сад № 45; 7, 14, 15, 17, 19).
Жителям указанных адресов рекомендуется заблаговременно создать запас холодной воды для удовлетворения бытовых потребностей на период возможных перебоев. Для поддержки населения в дни проведения работ будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой — их маршрут формируется с учётом поступивших от граждан заявок. Чтобы запросить подвоз воды, необходимо обратиться по телефону 277‑22‑22.
О планируемых мероприятиях в установленном порядке уведомлены администрация района, управляющие организации и Единая дежурно‑диспетчерская служба (ЕДДС) Нижнего Новгорода.
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