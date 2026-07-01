Понижение давления холодной воды ожидают в Нижнем Новгороде с 6 по 13 июля

В связи с работами по переустройству водовода крупного диаметра — они ведутся в рамках второй очереди строительства дублёра проспекта Гагарина — в период с 6 по 13 июля включительно возможно снижение давления в системе холодного водоснабжения. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.