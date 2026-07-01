«Анна Каренина», «Русский Гамлет» и не только: в Светлогорске покажут фрагменты из лучших балетов Бориса Эйфмана

Программа EIFMAN GALA с неизменным успехом проходит на крупнейших сценах Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России и за рубежом. При этом её содержание постоянно обновляется, поэтому даже постоянные поклонники театра каждый раз открывают для себя новые номера и хореографические решения.