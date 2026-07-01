В Березниках шеф-повара приготовили 3000 порции ухи на День города

В Березниках состоялась дегустация традиционных уральских блюд в рамках праздничной программы, посвященной Дню города.
Как пояснили в администрации, принять участие в кулинарных мастер-классах и снятии пробы смогли все гости праздника. В частности, для них были приготовлены 3000 порций ухи двух видов, а также напиток из шиповника с травами и лимоном.
Рядом с кухней шеф-поваров работала ярмарка фермерских продуктов. Здесь можно было приобрести свежие овощи, выпечку и различные ремесленные изделия.