Более 600 выпускников КрасГМУ готовятся начать работу в больницах края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Большом концертном зале состоялась торжественная церемония выпуска студентов КрасГМУ. Клятву врача России дали 607 выпускников лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-психолого-фармацевтического факультетов.
С окончанием учебы молодых специалистов поздравил Михаил Котюков. Он вручил лучшим выпускникам благодарственные письма и отметил, что именно работа в первичном звене здравоохранения помогает врачам получить важнейший профессиональный опыт.
Особую роль в обеспечении медицинских учреждений кадрами продолжает играть целевое обучение, отмечает краевой минздрав. В этом году университет окончили 222 студента-целевика, которым предстоит поступить в ординатуру, а также 156 ординаторов-целевиков. Большинство из них уже в августе начнут работать в больницах и поликлиниках Красноярского края.
Для привлечения молодых врачей в территории региона продолжают увеличивать количество целевых мест. В новом учебном году их число вырастет до 360 по программам специалитета и до 164 в ординатуре. Это позволит укрепить кадровый состав медицинских учреждений и повысить доступность медицинской помощи для жителей края.