Более 600 выпускников КрасГМУ готовятся начать работу в больницах края

Особую роль в обеспечении медицинских учреждений кадрами продолжает играть целевое обучение, отмечает краевой минздрав. В этом году университет окончили 222 студента-целевика, которым предстоит поступить в ординатуру, а также 156 ординаторов-целевиков. Большинство из них уже в августе начнут работать в больницах и поликлиниках Красноярского края.