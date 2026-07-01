В лесопитомнике ГУФСИН России по Красноярскому краю вырастили больше 60 тысяч сеянцев хвойных деревьев

В 2022 году на территории тепличного комплекса ЛИУ-37 в поселке Березовка был организован лесопитомник ГУФСИН, занимающий 3,5 тысячи квадратных метров. Применение технологии выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в условиях теплицы дает возможность ускорить получение стандартного посадочного материала хвойных деревьев, улучшить показатели всхожести и приживаемости, а также продлить сезон высадки растений до конца сентября. В ГУФСИН созданы все условия для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой: имеются соответствующие площади, а также производственные мощности для производства оборудования и создания систем полива и обогрева. С мая текущего года силами осужденных на территории в 10 гектаров было высажено свыше 24,5 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Кроме того, была проведена минерализация лесных полос на площади 130 гектаров, а также выполнены мероприятия по уходу за молодыми деревьями и их сохранению на участке площадью 344 гектара.