Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту Волгограда

О перебоях в работе московских аэропортов в Росавиации сообщают с самого утра. Три часа назад специалисты сообщали о том, что во Внуково и Домодедово рейсы отправляются лишь по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства. О «зеленом свете» для авиакомпаний пока не сообщалось.