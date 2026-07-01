В Калининградской области заработал новый комплекс по утилизации жировых отходов

Напомним, в апреле министр сообщала «Новому Калининграду», что в регионе появятся два новых предприятия по утилизации жировых отходов. Тогда она отмечала, что из-за отсутствия конкуренции предприятия были вынуждены платить высокую цену за обезвреживание отходов, а некоторые предпочитали избавляться от них незаконным способом. Тогда, по данным областного минприроды, один из новых объектов создавался в поселке Степное, второй — на базе «Водоканала» в микрорайоне имени Космодемьянского. Предполагалось, что дополнительные мощности будут вводиться поэтапно до конца 2027 года.