В Калининградской области заработал новый комплекс по утилизации жировых отходов

В Калининградской области около месяца назад ввели в эксплуатацию новый комплекс по обезвреживанию жировых отходов. Еще один объект планируют запустить в следующем году. Об этом министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 30 июня.
«По состоянию на 1 января 2025 года у нас была одна компания (“Полекс-Эко” — предприятие, имеющее установку по сжиганию жировых отходов — прим. “Нового Калининграда”), которая производила обезвреживание жировых отходов. Это сжигание как таковое. Была прямая монополия, которая не позволяла сокращать себестоимость данного мероприятия, и не все предприятия готовы были обеспечивать оплату данной процедуры, так как у них от этого росла себестоимость производимой продукции», — сказала Астахова.
Она напомнила, что власти совместно с Калининградской торгово-промышленной палатой определили двух инвесторов, которым без торгов были предоставлены земельные участки для строительства новых объектов.
«Один из таких комплексов был введён буквально месяц назад дополнительный, по третьему ещё производятся работы, и намереваются они в следующем году тоже его ввести. Когда появляются дополнительные мощности, конкурентная среда создает ту цену, которая более приемлема для промышленных предприятий», — отметила министр.
По ее словам, появление новых предприятий позволит не только снизить стоимость утилизации, но и сократить количество случаев незаконного сброса отходов.
«В этом случае мы, первое, избегаем нарушений, которые приводят к ухудшению экологической обстановки, и второе — даем дополнительную возможность предприятиям выйти из тени и передать данные отходы спокойно на утилизацию, на обезвреживание. Что касается жиров, мы вопрос этот отработали, и в ближайшее время он будет снят», — заявила Астахова.
Напомним, в апреле министр сообщала «Новому Калининграду», что в регионе появятся два новых предприятия по утилизации жировых отходов. Тогда она отмечала, что из-за отсутствия конкуренции предприятия были вынуждены платить высокую цену за обезвреживание отходов, а некоторые предпочитали избавляться от них незаконным способом. Тогда, по данным областного минприроды, один из новых объектов создавался в поселке Степное, второй — на базе «Водоканала» в микрорайоне имени Космодемьянского. Предполагалось, что дополнительные мощности будут вводиться поэтапно до конца 2027 года.
В августе 2024 года председатель КТПП Феликс Лапин заявлял, что в Калининградской области после отказа полигонов ТБО принимать иловые и жировые отходы существовала реальная опасность остановки пищевых производств. При этом, как сообщал тот же Лапин, сжигание как альтернативный вариант утилизации оказалось существенно дороже вывоза.