Водителям рассказали, что делать при автоподставе с пешеходом

По словам юриста Владимира Свечникова, мошенники обычно выбирают машины, которые медленно едут во дворе или у перехода. Затем человек сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего заявляет о наезде и предлагает «решить вопрос» за наличные. Юрист подчеркнул, что деньги нельзя передавать ни при каких обстоятельствах. Это может подтвердить версию о наезде и привести к повторному шантажу.