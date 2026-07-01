Водителям рассказали, что делать при автоподставе с пешеходом

Водителям, которые столкнулись с пешеходом-автоподставщиком, не стоит передавать деньги на месте. Нужно вызвать сотрудников ГИБДД и оформить произошедшее как ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам юриста Владимира Свечникова, мошенники обычно выбирают машины, которые медленно едут во дворе или у перехода. Затем человек сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего заявляет о наезде и предлагает «решить вопрос» за наличные. Юрист подчеркнул, что деньги нельзя передавать ни при каких обстоятельствах. Это может подтвердить версию о наезде и привести к повторному шантажу.
До приезда инспекторов водитель должен зафиксировать на телефон положение автомобиля, отсутствие повреждений и поведение второго участника. Уезжать с места происшествия нельзя, иначе может наступить ответственность за оставление места ДТП.
Свечников отметил, что важным доказательством в таких ситуациях становится запись с видеорегистратора. Она помогает установить, был ли наезд или человек сам бросился на автомобиль.