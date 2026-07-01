В Арктическом плавучем университете впервые исследуют фагоцитарную активность клеток крови

При этом в экстремальных условиях высокоширотной экспедиции реакции ее участников могут быть разными. Забор крови будет проводиться на борту, а дальнейшие исследования сделают уже в лаборатории по завершении рейса. К пробам будут добавлять специальные латексные частицы, нейтрофилы их будут захватывать, и по тому, сколько клетки крови поглотили частиц, исследователи оценят их активность.