В Вельске Архангельской области прошел фестиваль аграрных профессий

Фестиваль аграрных профессий состоялся в городе Вельске Архангельской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Представители Архангельского многопрофильного колледжа, Вельского сельскохозяйственного техникума, Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ и других вузов рассказали об учебных программах по подготовке кадров для АПК. Для школьников были организованы различные мастер-классы, в том числе по приготовлению йогуртов и определению состава почв. Представители Санкт-Петербургского государственного аграрного университета показали, как работают «умные» тепличные комплексы, агрокоптеры и другая современная техника.
«Важной особенностью фестиваля является участие в нем потенциальных работодателей, которые уже сегодня готовы дать школьникам целевые направления на учебу по специальностям, востребованным на предприятиях АПК. Кроме того, представители нашего министерства рассказывают о мерах поддержки, которые в Архангельской области может получить студент или выпускник: так называемые подъемные, доплаты до среднего по региону уровня оплаты труда и другие», — подчеркнула министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.