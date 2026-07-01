В Вельске Архангельской области прошел фестиваль аграрных профессий

«Важной особенностью фестиваля является участие в нем потенциальных работодателей, которые уже сегодня готовы дать школьникам целевые направления на учебу по специальностям, востребованным на предприятиях АПК. Кроме того, представители нашего министерства рассказывают о мерах поддержки, которые в Архангельской области может получить студент или выпускник: так называемые подъемные, доплаты до среднего по региону уровня оплаты труда и другие», — подчеркнула министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.