Фото: правительство области.
В Светлом спустили на воду корпус нового рыболовного судна «Болеслав» для круглогодичной добычи мелкосельдевых рыб в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Новое малотоннажное судно «Болеслав» группы компаний «Марфиш» предназначено для круглогодичной добычи салаки, кильки, трески и камбалы, а также транспортировки рыбы в охлажденном виде к местам переработки. Оно спроектировано с учетом современных тенденций судостроения калининградскими инженерами-проектировщиками компании «Адомат».
На траулере установят новый современный промысловый комплекс с изменением схемы траления и систему охлаждения морской воды в грузовых танках при перевозке рыбы наливом. Общий объем трюмов составляет 200 куб. метров, он может принять до 140 тонн рыбы. Ежегодно объем вылова должен составить порядка 3 500 тонн рыбы.
«Сегодня мы не просто заказываем суда, а развиваем собственные компетенции, укрепляем промышленный потенциал региона. Это не только поможет эффективно осваивать выделенные квоты, но и обеспечит стабильные поставки охлаждённой рыбы населению области, а также бесперебойное снабжение сырьём наших рыбоперерабатывающих предприятий», — подчеркнул министр сельского хозяйства Артем Иванов.
Общий объем инвестиций в рыболовное судно «Болеслав» составил почти 560 млн рублей. Ходовые испытания и передача судна инвестору планируется в четвертом квартале 2027 года.