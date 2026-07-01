В Светлом спустили на воду корпус нового рыболовного судна «Болеслав»

«Сегодня мы не просто заказываем суда, а развиваем собственные компетенции, укрепляем промышленный потенциал региона. Это не только поможет эффективно осваивать выделенные квоты, но и обеспечит стабильные поставки охлаждённой рыбы населению области, а также бесперебойное снабжение сырьём наших рыбоперерабатывающих предприятий», — подчеркнул министр сельского хозяйства Артем Иванов.