2 июля станет последним теплым днем в Калининграде — синоптики

Когда вернется тепло? По прогнозу синоптиков, минимум на ближайшую неделю, а возможно и больше, над Северной Европой и Прибалтикой расположится высотная барическая ложбина, ждем воздушную массу из Атлантики, а значит прохладу с дождями и усилением ветра.