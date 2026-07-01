2 июля станет последним теплым днем в Калининграде — синоптики

Четверг, 2 июля, станет последним теплым летним днем из ближайших. Завтра ждем +23…+25°С, уже послезавтра ночные температуры достигнут +13…+15°С, а дневные будут держаться всего в районе +19…+21°С. Об этом 1 июля сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Когда вернется тепло? По прогнозу синоптиков, минимум на ближайшую неделю, а возможно и больше, над Северной Европой и Прибалтикой расположится высотная барическая ложбина, ждем воздушную массу из Атлантики, а значит прохладу с дождями и усилением ветра.
Отчаиваться, впрочем, не стоит. По прогнозам, уже после 10-х чисел июля к нам вернется жара.
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