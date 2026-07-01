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Гособвинитель запросил пять лет колонии для экс-главы администрации Зернограда

В Зерноградском районном суде Ростовской области 3 июня начались прения по делу бывшей главы администрации Зернограда Ирины Полищук. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе суда.

В Зерноградском районном суде Ростовской области 3 июня начались прения по делу бывшей главы администрации Зернограда Ирины Полищук. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе суда.

По данным «Блокнот-Ростов», прокурор в прениях потребовал признать госпожу Полищук виновной в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, и начначить ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

По версии следствия, обвиняемая дала указание своим подчиненным подготовить фиктивные акты о выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство дорог. Несмотря на поддельность этих документов, считает следствие, госпожа Полищук подписала их в конце декабря 2023 года.