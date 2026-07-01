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Нижегородцев предупредили о риске раннего старения шеи из-за смартфонов

Длительное использование смартфонов может привести к преждевременному появлению глубоких складок на шее.

Источник: Нижегородская правда

Длительное использование смартфонов может привести к преждевременному появлению глубоких складок на шее, известных как «кольца Венеры». Если раньше они считались возрастным признаком, то сегодня все чаще возникают у молодых людей из-за привычки постоянно смотреть в экран, опустив голову, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Как объяснила пластический хирург Надежда Рождественская, длительная статическая нагрузка при наклоне головы вниз способствует снижению тонуса мышц и кожи шеи, из-за чего ткани постепенно теряют упругость. В запущенных случаях над складками могут образовываться нависающие участки кожи, которые уже невозможно скорректировать косметологическими процедурами — тогда требуется хирургическое вмешательство.

По словам специалиста, для профилактики важно держать смартфон на уровне глаз. Оптимальным считается угол между шеей и подбородком около 90 градусов. Если изменения уже появились, на ранних стадиях их можно скорректировать с помощью инъекций гиалуроновой кислоты, однако главным способом борьбы с «техношеей» остается профилактика.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как восполнить дефицит «солнечного» гормона.