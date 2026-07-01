Нижегородцев предупредили о риске раннего старения шеи из-за смартфонов

По словам специалиста, для профилактики важно держать смартфон на уровне глаз. Оптимальным считается угол между шеей и подбородком около 90 градусов. Если изменения уже появились, на ранних стадиях их можно скорректировать с помощью инъекций гиалуроновой кислоты, однако главным способом борьбы с «техношеей» остается профилактика.