Самарский театр драмы завершил сезон бессмертной пьесой Гольдони

Главный сценографический сюрприз — двухъярусная конструкция, на втором этаже которой расположился бассейн. Не бутафорский, не нарисованный, а с водой, брызгами и виртуозными падениями главного героя. Труффальдино, прекрасно воплощенный Аркадием Ахметовым, проводит в нем значительную долю сценического времени, причем каждый раз оказывается там по совершенно разным причинам: то его выталкивают, то он сам прыгает от радости, то просто не удерживает равновесия. В зале — вздохи, смешки и откровенное восхищение: как можно так ловко балансировать на грани фарса и акробатики?