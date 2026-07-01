Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский театр драмы завершил сезон бессмертной пьесой Гольдони

Самарский театр драмы имени Горького завершил свой юбилейный сезон бессмертной пьесой Гольдони «Слуга двух господ». Публика не изучает эпоху, а ныряет в ее «бассейн» по ассоциациям.

Самарский театр драмы имени Горького завершил свой юбилейный сезон бессмертной пьесой Гольдони «Слуга двух господ». Публика не изучает эпоху, а ныряет в ее «бассейн» по ассоциациям.

Закрывать сезон комедией — добрая традиция. Но подвести финишную черту на высокой мажорной ноте, чтобы зрители выходили из зала с мокрыми от хохота глазами и мелодией, застрявшей в зубах, — большая удача. Премьера «Слуги двух господ» стала не просто точкой в театральном календаре (в этом сезоне Самарский театр драмы им. Горького отметил 175-летие), а ярким фейерверком. Зрителей под солнечные итальянские мелодии запустили в венецианский дворик, а сам дворик катапультировали из 1749 года, когда Гольдони создал свою комедию, в не столь далекие 1970-е.

Зрителей запустили в венецианский дворик, а сам дворик катапультировали из 1749 года, когда Гольдони создал свою комедию, в не столь далекие 1970-е. Фото: Евгения Смирнова.

Сюжет почти хрестоматиен. Хитрый и ловкий слуга Труффальдино, который всегда хочет есть, хочет жену и много денег (а кто бы отказался!) одновременно работает на двух хозяев. Первый — красавица Беатриче, решившая найти своего возлюбленного. Второй — Флориндо, тот самый, кого ищет Беатриче. Но до последнего возлюбленный скрывается, боясь обвинения в убийстве… О том, как слуга выберется из этого лабиринта, да еще сытым, женатым и богатым, и повествует спектакль.

Режиссер Сергей Захарин, приглашенный из Новосибирского «Глобуса», не стал копаться в музейной пыли. Вместо того чтобы воскрешать парики и камзолы, он взял и пересадил Гольдони в эпоху культовых пластинок, ярких рубашек и беспечного итальянского кино. И это сработало, потому что узнаваемая музыка, прически a ля Моника Витти и атмосфера отеля «У Бригеллы», стилизованного под уютный мотель с коктейлями, сделали классическую историю не просто понятной, но и почти родной. Публика не изучает эпоху, а ныряет в нее по ассоциациям.

Главный сценографический сюрприз — двухъярусная конструкция, на втором этаже которой расположился бассейн. Не бутафорский, не нарисованный, а с водой, брызгами и виртуозными падениями главного героя. Труффальдино, прекрасно воплощенный Аркадием Ахметовым, проводит в нем значительную долю сценического времени, причем каждый раз оказывается там по совершенно разным причинам: то его выталкивают, то он сам прыгает от радости, то просто не удерживает равновесия. В зале — вздохи, смешки и откровенное восхищение: как можно так ловко балансировать на грани фарса и акробатики?

За суетой комедии стояло большое человеческое тепло. Фото: Евгения Смирнова.

Но комедия была бы плоской, если бы за всей этой водой и суетой не стояло человеческое тепло. Хитросплетения слуги с двумя хозяевами — Беатриче (Анастасия Ермилина), переодетой в мужской костюм в поисках пропавшего возлюбленного, и самим возлюбленным Флориндо (Ярослав Василенко) — оборачиваются не просто клубком недоразумений. Актеры добавляют в комедию масок драматические ноты. И когда в финале многоуровневый хаос, а куда же без него, вдруг складывается в гармонию, веришь, что случайности действительно творят чудеса.

Особый восторг вызвал интерактив. Артисты несколько раз спускались в зрительный зал, бегали по проходам (так что «протягивать» туда ноги не рекомендуется), а в какой-то момент на сцену пригласили зрительницу из первого ряда. Без нее развязка, возможно, была бы не столько эффектной. Но участвовала она с таким достоинством, что зал аплодировал ей едва ли не громче, чем профессионалам.

Легкая эротика смягчала драматизм ситуаций. Фото: Евгения Смирнова.

Кстати, о звуке. За час до начала спектакля в зимнем саду театра исполнял итальянские песни солист оперного театра Дмитрий Крыжский, ему аккомпанировала на рояле Юлия Ставцова.

После спектакля на выходе не раз слышалось: «А где взять саундтрек?», «Я бы еще раз на это посмотрела, но с другим составом», «Ну почему у нас так редко ставят такое живое?». И правда — почему? Потому что «живое» требует смелости отойти от канона, не бояться бассейна на сцене, довериться музыке 70-х и предложить зрителю не музейный экспонат, а игру, в которую хочется включиться.