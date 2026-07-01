Самарский театр драмы завершил сезон бессмертной пьесой Гольдони

Самарский театр драмы имени Горького завершил свой юбилейный сезон бессмертной пьесой Гольдони «Слуга двух господ». Публика не изучает эпоху, а ныряет в ее «бассейн» по ассоциациям.
Закрывать сезон комедией — добрая традиция. Но подвести финишную черту на высокой мажорной ноте, чтобы зрители выходили из зала с мокрыми от хохота глазами и мелодией, застрявшей в зубах, — большая удача. Премьера «Слуги двух господ» стала не просто точкой в театральном календаре (в этом сезоне Самарский театр драмы им. Горького отметил 175-летие), а ярким фейерверком. Зрителей под солнечные итальянские мелодии запустили в венецианский дворик, а сам дворик катапультировали из 1749 года, когда Гольдони создал свою комедию, в не столь далекие 1970-е.
Зрителей запустили в венецианский дворик, а сам дворик катапультировали из 1749 года, когда Гольдони создал свою комедию, в не столь далекие 1970-е. Фото: Евгения Смирнова.
Сюжет почти хрестоматиен. Хитрый и ловкий слуга Труффальдино, который всегда хочет есть, хочет жену и много денег (а кто бы отказался!) одновременно работает на двух хозяев. Первый — красавица Беатриче, решившая найти своего возлюбленного. Второй — Флориндо, тот самый, кого ищет Беатриче. Но до последнего возлюбленный скрывается, боясь обвинения в убийстве… О том, как слуга выберется из этого лабиринта, да еще сытым, женатым и богатым, и повествует спектакль.
Режиссер Сергей Захарин, приглашенный из Новосибирского «Глобуса», не стал копаться в музейной пыли. Вместо того чтобы воскрешать парики и камзолы, он взял и пересадил Гольдони в эпоху культовых пластинок, ярких рубашек и беспечного итальянского кино. И это сработало, потому что узнаваемая музыка, прически a ля Моника Витти и атмосфера отеля «У Бригеллы», стилизованного под уютный мотель с коктейлями, сделали классическую историю не просто понятной, но и почти родной. Публика не изучает эпоху, а ныряет в нее по ассоциациям.
Главный сценографический сюрприз — двухъярусная конструкция, на втором этаже которой расположился бассейн. Не бутафорский, не нарисованный, а с водой, брызгами и виртуозными падениями главного героя. Труффальдино, прекрасно воплощенный Аркадием Ахметовым, проводит в нем значительную долю сценического времени, причем каждый раз оказывается там по совершенно разным причинам: то его выталкивают, то он сам прыгает от радости, то просто не удерживает равновесия. В зале — вздохи, смешки и откровенное восхищение: как можно так ловко балансировать на грани фарса и акробатики?
За суетой комедии стояло большое человеческое тепло. Фото: Евгения Смирнова.
Но комедия была бы плоской, если бы за всей этой водой и суетой не стояло человеческое тепло. Хитросплетения слуги с двумя хозяевами — Беатриче (Анастасия Ермилина), переодетой в мужской костюм в поисках пропавшего возлюбленного, и самим возлюбленным Флориндо (Ярослав Василенко) — оборачиваются не просто клубком недоразумений. Актеры добавляют в комедию масок драматические ноты. И когда в финале многоуровневый хаос, а куда же без него, вдруг складывается в гармонию, веришь, что случайности действительно творят чудеса.
Особый восторг вызвал интерактив. Артисты несколько раз спускались в зрительный зал, бегали по проходам (так что «протягивать» туда ноги не рекомендуется), а в какой-то момент на сцену пригласили зрительницу из первого ряда. Без нее развязка, возможно, была бы не столько эффектной. Но участвовала она с таким достоинством, что зал аплодировал ей едва ли не громче, чем профессионалам.
Легкая эротика смягчала драматизм ситуаций. Фото: Евгения Смирнова.
Кстати, о звуке. За час до начала спектакля в зимнем саду театра исполнял итальянские песни солист оперного театра Дмитрий Крыжский, ему аккомпанировала на рояле Юлия Ставцова.
После спектакля на выходе не раз слышалось: «А где взять саундтрек?», «Я бы еще раз на это посмотрела, но с другим составом», «Ну почему у нас так редко ставят такое живое?». И правда — почему? Потому что «живое» требует смелости отойти от канона, не бояться бассейна на сцене, довериться музыке 70-х и предложить зрителю не музейный экспонат, а игру, в которую хочется включиться.