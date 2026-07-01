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Генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию причиной своей бессонницы

Глава НАТО Марк Рютте признался, что Россия не дает ему спать по ночам, назвав ее главной долгосрочной угрозой для безопасности блока. В интервью турецкому агентству он указал на координацию Москвы с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что Россия — это та угроза, которая не дает ему «спать по ночам». Об этом он заявил в интервью турецкому агентству Anadolu, опубликованном 1 июля 2026 года.

«Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия», — заявил Рютте.

Он подчеркнул, что рассматривает Москву как главную долгосрочную угрозу для безопасности блока. По его словам, ситуацию усугубляет то, что Россия действует в тесной координации с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Отдельное внимание глава альянса уделил Пекину, отметив стремительное наращивание военного потенциала КНР. Согласно прогнозам, к 2030 году Китай будет обладать арсеналом из тысячи ядерных боеголовок.

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